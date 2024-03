Cultura | Menichetti Vatican News | ‘nella dimensione dell’incontro è possibile creare la pace’

Consegnati i ‘Francigena Fidenza Award’, Marra, Fontana e Pionati tra premiati - Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Una lode alla carriera riconosciuta a giornalisti che si sono distinti in modo particolare nella professione di “narratore di fatti e di luoghi". Con questo obiettivo è sta ...lagazzettadelmezzogiorno

Parco Corsini "motore" della città. Cultura, eventi e socialità per tutti - Fra le attività in arrivo anche quella dell’Alzheimer café: sarà una autentica novità per tutto il Valdarno. Presentati il progetto legato alla gestione e il primo programma di iniziative che partiran ...lanazione

La polemica. Per Vatican News l’aborto è colpa dei sovranisti - Massimiliano Menichetti, dal 2019 responsabile di Radio Vaticana e di Vatican news, ha appena scritto un cospicuo editoriale intitolato “La Francia verso una Costituzione contro la vita”. “Nel Paese”, ...barbadillo