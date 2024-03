Cuba | situazione critica

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 19 marzo 2024) È una crisi senza fine quella che attanaglia: nel tentativo di evitare i persistenti blackout, verrà tenuto spento il 74% dell’illuminazione pubblica, ha reso noto il ministro dell’Energia e delle Miniere, Vicente de la O Levy, che ha annunciato anche la chiusura di migliaia di servizi statali, la disattivazione degli impianti di climatizzazione e la modifica degli orari di quasi 70mila lavoratori. Laviene confermata dall’Ambasciatore italiano aRoberto Veilano che replica trattasi di una misura drastica che si inquadra nello scenario della peggiore recessione in 60 anni per la nazione caraibica, e che di recente ha spinto il governo a chiedere aiuto al Programma alimentare dell’Onu, di fronte alla carenza di latte in polvere per i bambini. Mentre ora iniziano a scarseggiare anche le medicine sull’isola, nota ...