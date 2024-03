Crolla albero all’Eur | colpisce una macchina | ci sono feriti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 19 marzo 2024) La mattinata dell’Eur è stata segnata da un incidente spaventoso: undi oltre quindici metri è precipitato improvvisamente sulle auto in movimento in via Cristoforo Colombo, all’incrocio con viale Asia e viale Europa, causando non solo grande paura tra gli automobilisti coinvolti ma anche un considerevole disagio al traffico. Questo pino, caduto da un’area verde adiacente la strada, ha completamente bloccato la carreggiata, coinvolgendo tre veicoli e cinque persone in totale. Fortunatamente, si registra un solo ferito, fortunatamente in maniera non grave. L’area è stata prontamente isolata dai carabinieri, che hanno facilitato l’intervento dei vigili del fuoco per la rimozione del pino e l’assistenza ai passeggeri coinvolti nell’incidente. Ciprecedenti: il caso del 10 novembre scorso Questo episodio non rappresenta un caso isolato ...