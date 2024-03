Cristiana Capotondi

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di martedì 19 marzo 2024) “Il mondo delloè rimasto dal punto di vista della dirigenzamolto maschile. Ora, però, sono entrate donne di grande valore: per esempio la vice presidente vicario del Coni (Silvia Salis) è una donna, poi moltissimi amministratori delegati di calcio in particolare in Lega Pro sono femmine. Questo vuol dire che il mondo dellosi sta aprendo e questo ingresso è benedetto per una serie di ragioni. Gli atteggiamenti più comuni in questo mondoile ilsecondo me si possono stemperare con un po’ di ironia e gentilezza soprattutto nel confronto “one to one”. Quando c’è da posizionarsi in maniera più istituzionale sempre con ironia e gentilezza si possono puntualizzare delle cose. Il fatto è che continua ad esistere un sistema intimidatorio nei ...