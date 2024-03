Crisi Suez | perdite per oltre 8 miliardi di euro | penalizzati i porti italiani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 marzo 2024 – Traffico dimezzato, rallentamento degli scambi eeconomiche senza precedenti: gli attacchi delle milizie yemenite filoiraniane Houthi alle navi cargo “legate ad Israele” che transitano nel Canale distanno provocando gravi conseguenze sull'intero sistema di import-export: finora, i danni causati dallanel Canale ammontano a 8,8di, pari a circa 95 milioni dial giorno, da quando laè iniziata nel novembre 2023. Questo dato è correlato alla progressiva riduzione di navi in transito nel Canale di: a febbraio 2024 il loro passaggio risultava più che dimezzato, con un -56,1 %. In questo modo, le navi si trovano costrette ad allungare la rotta passando per Capo di Buona Speranza, ...