Crisi dei videogiochi | gli studi indie non riescono più a farsi finanziare

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 19 marzo 2024) Lo sviluppo dista vivendo le stesse difficoltà di cui riportiamo notizia, su larga scala, per i grandie per i principali publisher. Nel caso dei piccoli team, però, il problema è ancora più marcato, perché la mancanza di fondi e investimenti esterni porta alla chiusura di progetti molto promettenti. In un approfondimento in merito alla questione su Games Radar vengono raccolte le testimonianze di diversi sviluppatori coinvolti. Nei mesi scorsi abbiamo sentito della chiusura delle operazioni di Die Gute Fabrik (Mutazione, Saltsea Chronicles), Eggnut (Tails Noir) e Aggro Crab (Another Crab’s Treasure), tutti per mancanza di fondi che consentissero di continuare con le operazioni di sviluppo di nuovi giochi. Anche Keoken Interactive (Deliver Us Mars, Deliver Us the Moon) sta incontrando enormi difficoltà a ...