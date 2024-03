(Di martedì 19 marzo 2024) (Adnkronos) – "Sono una ragazza ottimista e studiosa e mi è sempre piaciuto imparare cose nuove. Gli insegnanti che ricordo con affetto e gratitudine sono quelli che mi hanno visto come, e non come una persona". Era marzo 2019 quantoSodano, oggi 30enne, rappresentava l'associazione Cooral quartier generaleNazioni Unite L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Roberto Fico: «Il M5s non mette veti. È Calenda che ci attacca e si autoesclude» - Perché crediamo che l’alleanza in quel territorio sia importante. In tanti passaggi delle ultime vicende lucane sarebbe potuta saltare anche l’alleanza con il Pd. Ma tutti, noi e loro, siamo voluti ...editorialedomani

"Credete in noi". L'appello di Marta all'Onu ispira il video della Giornata sulla sindrome di Down - Volevo dare un po' una voce per far ampliare di più la mentalità delle persone, anche sul fatto che bisogna essere inclusivi, darci i mezzi, la fiducia e soprattutto farci credere in noi, che abbiamo ...adnkronos

Palermo, Di Francesco: «Crediamo ancora nella Serie A, da Pisa in poi vogliamo finire in crescendo» - «Quella contro il Venezia è stata una brutta sconfitta che non ci aspettavamo, avevamo preparato la partita in una determinata maniera, ma le cose non sono andate come desideravamo. Peccato perché era ...mondopalermo