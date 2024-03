Covid | per andare oltre occorre non perdere la memoria del passato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Domenica 17 marzo ho partecipato alla commemorazione dei defunti del-19. I parenti delle vittime della Bergamasca, riuniti in una associazione denominata sereniesempreuniti, hanno organizzato una serata di parole e musica ad Albino nella Valseriana. Conosco poco la zona ma vi assicuro che percorrere quelle strade e vedere con i miei occhi i cartelli indicanti i paesi di Nembro e Alzano, che sono stati al centro della tempesta pandemica, mi ha strappato il cuore. Così come mi hanno strappato il cuore le note al pianoforte di Andrea Tonoli, che ha accompagnato le splendide immagini di una valle colorita e colorata, purtroppo anche dal buio dei camion che in silenzio portavano via, nel periodo più buio della pandemia, le centinaia di morti che queste zone hanno dovuto subire. Ma il cuore è stato strappato anche dall’immensa emozione, che è trapelata in tutti, dalle ...