Covid | la grande paura Il ricordo di Bergamo | Le bare con i militari sconvolsero l’Europa

(Di martedì 19 marzo 2024)non dimentica. La Giornata in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus, che cadeva ieri, è nazionale, ma affonda le radici in questa terra colpita dalpiù delle altre - 700 morti nella sola città di, oltre 6mila in tutta la provincia - ed è qui che si nutre del suo senso più profondo. Il 18 marzo, infatti, coincide con la data del 2020 quando le file di camion, per la prima volta, fecero la spola carichi didal cimitero di viale Pirovano ai forni crematori di tutta Italia. In tutto, da marzo a maggio 2020, i Servizi cimiteriali del Comune dovettero gestire 3.800 salme. Da allora qui, il 18 marzo di ogni anno sono passate le più alte cariche dello Stato per rendere onore al dolore e alla forze delle genti bergamasche. Ieri mattina è toccato al commissario ...