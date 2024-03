Baralan presents 3D decoration for cosmetic packaging. A new era for personalisation - Baralan, a leading company in the development and sale of primary packaging for the cosmetics industry in collaboration with Stratasys, a leader in 3D printing, and ICA, a global reference point for ...cosmeticsbusiness

Cosmoprof Worldwide Bologna 2024, l'evento dell'industria cosmetica mondiale, torna da giovedì 21 a domenica 24 marzo - Le porte di Cosmoprof Worldwide Bologna si aprono giovedì 21 marzo, con l’accesso contemporaneo e coordinato di tutti i padiglioni nello stesso giorno, in modo da facilitare l’interazione tra canali ...vanityfair

Beauty, gli italiani spendono in media 320 euro all’anno: spesa più alta per cura dei capelli e del viso - Quanto è importante per gli italiani sentirsi a proprio agio con il proprio aspetto estetico Ma soprattutto, quanto costateleborsa