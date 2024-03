Cos’è l’ileostomia che avrebbe fatto Kate Middleton

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 19 marzo 2024), operazione che si sospetta possa averla principessa del Galles, è un intervento chirurgico in cui si devia all’esterno il tratto finale dell’intestino tenue. Si crea un’apertura nell’addome, a cui agganciare un sacchetto che raccoglierà tutti gli scarti prodotti dalla digestione, per impedirne la fuoriuscita. Differisce dalla colostomia, che invece è sempre un’apertura chirurgica esterna realizzata sull’addome, ma all’altezza del colon (intestino crasso). L’operazione è reversibile, nel caso si recuperi la funzionalità intestinale, o definitiva. In questo caso, la gestione quotidiana del sacchetto e la sua sostituzione, dovranno essere scrupolose. Oggi è relativamente semplice maneggiare i sacchetti che si possono nascondere grazie ad apposite fasce addominali. La presenza di filtri ...