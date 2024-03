Cosa non capiamo sulla Russia | Mario Giordano | l' errore fatale su Putin | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Le ultime elezioni politiche inhanno avuto un esito senza precedenti. Vladimir, rieletto per il quinto mandato, ha ottenuto l'87,29% dei voti, il risultato più alto per un presidente eletto nella storia della. Per lui, ora, davanti ci sono altri sei anni di potere e, si spera, non di guerra. Di questo si discute a Prima di Domani, programma di cronaca e attualità di Bianca Berlinguer di Rete 4. In studio ci sono tanti ospiti, con le opinioni più disparate, e sicuramente non è contento dell'esito del voto russo Walter Veltroni, che non crede affatto a elezioni regolari: "Quando un popolo vota ha sempre ragione? Anche Hitler è andato al potere con il voto dei tedeschi. Anche sotto il fascismo e il nazismo ci sono state elezioni ma erano finte”. Di parere leggermente diverso è...