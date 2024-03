Cosa mi ha domandato Sinner | l' impensabile rivelazione della raccattapalle

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) "Ha preso l'ombrello e abbiamo iniziato a chiacchierare". Un'attenzione diventata più che virale. Jannikha rigirato completamente il senso del 'gesto dell'ombrello'. Il campione altoatesino, nel mezzosemifinale di Indian Wells contro lo spagnolo Alcaraz, si è reso protagonista di un simpatico siparietto con Caroline, laincaricata di proteggerlo dalla pioggia con un ombrello. Il match era stato interrotto a causa dell'acqua che aveva reso impraticabile il campo, richiedendo così alcuni minuti di stop. Al contrario dello sfidante spagnolo, concentratissimo e in piena trans agonistica, il tennista italiano si è lasciato andare insieme alla ragazza. Oltre a reggere il pesante ombrello per entrambi,ha scambiato qualche chiacchiera con Caroline, proprio come raccontato da lei stessa a ...