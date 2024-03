“Cosa ha fatto a Max” Grande Fratello | Varrese in finale | la reazione di Beatrice fa discutere

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 19 marzo 2024) Nella puntata deldel 18 marzo è stata annunciata la qualificazione alladi. E ora in rete tutti stanno parlando dellaavuta da, nel momento in cui ha saputo questa comunicazione fatta da Signorini. E ciò che haemotivamente ha decisamente lasciato tutti senza parole, visto che si sarebbero aspettati qualdi differente. Inoltre, ci sono pure state le eliminazioni di Anita e Paolo che non potranno ambire a quell’obiettivo. Tornando a quanto successo alcon laguadagnata daha reagito in maniera chiarissima. Non sono servite parole per descrivere il suo stato d’animo, ...