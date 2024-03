Corte Suprema con il Texas | ok arresti ed espulsioni di migranti

(Di martedì 19 marzo 2024) Laconsente aldi iniziare ad arrestare ed espellere chi entra illegalmente negli Stati Uniti. Con sei voti a favore e tre contrari, i saggi rifiutano di bloccare la nuova legge dello Stato criticata aspramente dall'amministrazione Biden, che l'ha definita un'intrusione senza precedenti nel potere federale di decidere le politiche sull'immigrazione. Il mancato blocco della norma è una sconfitta per Biden sul tema deial centro della campagna elettorale.

