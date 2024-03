CORSAIR presenta l’RMx SHIFT | l’alimentatore bianco con connessione laterale

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 19 marzo 2024)ha annunciato oggi il lancio di una nuova versione bianca della sua innovativa serie di alimentatori ATX 3.0 RMxSeries Questa serie, che ha introdotto per la prima volta alimentatori con connettori DC posizionati lateralmente sull’unità, ha rapidamente guadagnato popolarità tra gli appassionati grazie alla sua soluzione innovativa per una gestione ordinata dei cavi. Nuova serie di alimentatoriRMx: ilprende forma Disponibili nelle varianti da 750, 850, 1000 e 1200 W, gli alimentatori della serie RMxdimostrano l’impegno dinel soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei propri clienti. Con il nuovo posizionamento dei connettori laterali, gli utenti possono accedere facilmente alle connessioni micro-fit Type 5 ...