Corbo | “Il Napoli sta mostrando progressi | su Acerbi ”

(Di martedì 19 marzo 2024) Antonioè intervenuto a Radio Marte durante ForzaSempre. Di seguito le sue parole: “Perché il Giudice Sportivo non ha preso provvedimenti ed ha chiesto un supplemento di indagine alla Procura Federale? Basterebbe prendere le dichiarazioni dei diretti interessati… E’ tutto semplice: si raccoglie la versione di entrambi, si va dal giudice e lui decide. Tutte queste cose sono interlocutorie, si sta perdendo tempo. Purtroppo per, Juan Jesus è di colore: se ‘negro’ lo dice a me, è solo un insulto, per come lo intende lui; se invece coincide col colore della pelle, siamo nella fattispecie di un episodio di razzismo. I calciatori perdono molto tempo a guardare i social: magari leggessero un po’ un libro o andassero a scuola per evolvere… Dire a qualcuno ‘negro’ e non ritenersi razzista fa capire la vacuità intellettuale ...