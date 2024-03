Coppa Italia Serie C | Padova-Catania LIVE dalle 20

Il Regolamento di Padova-Catania , finale della Coppa Italia di Serie C 2023/2024: ecco come funziona , cosa succede a chi vince e a chi perde in chiave playoff, cosa accade con i gol in trasferta e ... (sportface)

L'andata di Coppa Italia coincide con la data della promozione in serie C dello scorso anno a Caltanissetta (itasportpress)

Per l’Atalanta è l’ora delle priorità, Napoli e Firenze decisive - Tanti impegni, con l'Atalanta ancora in corsa su tre fronti: dalla prossima Champions League alla Coppa Italia, passando per il sogno Europa League “La sosta di marzo che doveva chiarire le idee su ...calcioatalanta

BiC: Briantea nelle Marche per la finale scudetto - Sarà l’undicesima finale scudetto consecutiva per la UnipolSai Briantea84 Cantù (senza contare la cancellazione del campionato 2020). Si partirà con gara1 in programma in casa del Santo Stefano Kos Gr ...incodaalgruppo.gazzetta

UFFICIALE – Buva torna in Italia e firma con Verona - Scaligera Basket comunica di aver raggiunto un accordo con l’atleta Ivan Buva fino al 30 giugno 2024. Centro di 208 centimetri nato a Zagabria il 6 maggio ...basketinside