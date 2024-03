Coppa Italia Serie C | Padova-Catania LIVE dalle 20 Le formazioni ufficiali | Crisetig dal 1' | la scelta su Sturaro

L'andata di Coppa Italia coincide con la data della promozione in serie C dello scorso anno a Caltanissetta (itasportpress)

Sci: Coppa del Mondo di Saalbach, nove azzurri impegnati per superG e libera - Si avvicina l'ultimissimo appuntamento della stagione di Coppa del mondo, con le gare veloci di Saalbach. Decisi i vincitori delle classifiche generali, Lara Gut-Behrami e Marc Odermatt, e di quelle d ...napolimagazine

A2 - Fortitudo Bologna: le condizioni di Fantinelli, Aradori e Freeman e i recuperi - La nota della società sulle condizioni dei giocatori Matteo Fantinelli, Pietro Aradori e Deshawn Freeman: MATTEO FANTINELLI: Il capitano della Fortitudo Flats Service (in seguito ai due impegni ...pianetabasket

Sci alpino, Coppa del mondo: secondo weekend di finali a Saalbach, il programma - Per l’Italia saranno al via in supergigante Bosca ... Pirovano e Nicol Delago. Mer. 20/03/24 – Coppa del mondo – 1a prova DH maschile Saalbach (Aut) Gio. 21/03/24 – Coppa del mondo – 2a prova DH ...targatocn