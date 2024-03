Coppa Italia di Promozione Toscana | la semifinale Lebowski-San Marco Avenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Firenze, 19 marzo 2024 – Per ladimercoledì alle 15 si gioca la primafrae San, l’altra Antella-Alberoro verrà disputata domenica. Si tratta di un primo appuntamento importante per il calcio fiorentino in quanto vede due sue squadre didel girone B e C rimaste in competizione. Inizia per primo il Centro Storicoche sul proprio terreno del «Boschi» affronta il Sanallenato da Alessi, arbitro Lorenzi di Pistoia. Non si può nascondere quanto sia forte la volontà da parte della squadra allenata da Miliani di puntare tutte le proprie chance per poter arrivare alla finale per un trofeo che manca nella propria ...