Coppa Davis 2024 | sorteggiati i gironi | Italia a Bologna con tre avversarie alla portata

Si terrà domani il sorteggio della fase a gironi della Coppa Davis 2024, con l’Italia che sarà ai nastri di partenza da campione in carica. l’ITF , a ventiquattro ore dall’appuntamento, ha annunciato ... (oasport)

L’emozioni di fine 2023 in questa competizione non le dimenticherà nessuno. Una data storica che è stata impressa nella leggenda della nostra racchetta da Jannik Sinner e compagni, guidati dal ... (metropolitanmagazine)

L’ITF ha annunciato le quattro sedi che ospiteranno la fase a gironi con le migliori sedici squadre della Coppa Davis 2024, in programma dal 10 al 15 settembre con in palio il pass per le Finals di ... (sportface)