Coppa Davis 2024 | Filippo Volandri sul sorteggio | “Olanda l’avversaria più temibile del girone | ma attenzione a Belgio e Brasile”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 19 marzo 2024) Sarannole avversarie dell’Italia nel gruppo A dellache si disputerà dal 10 al 15 settembre sul campo dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Ilodierno ha emesso un verdetto abbastanza favorevole per gli Azzurri, in attesa di capire chi ci sarà effettivamente nel capoluogo emiliano dopo la lunga trasferta americana e gli US Open., capitano non giocatore del team italiano campione in carica, ha commentato così a SuperTennis il: “La qualità delle squadre che sono arrivate al round robin credo sia la più alta che mi ricordi. Noi abbiamo l’che abbiamo battuto a Malaga al doppio di spareggio, ed è forse la ...