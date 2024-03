Contro l’autonomia differenziata bisogna agire ora | dopo ci sarà poco da fare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Cinquemila studentesse e studenti, donne e uomini in piazza a Napoli, il 16 marzo, hanno dato vita a un corteo che si è sviluppato da Piazza Garibaldi a Piazza Plebiscito per contestare. In prima linea hanno sfilato i sindaci di Comuni del Sud: un colpo d’occhio significativo, dietro lo striscione “Non ci scassate il Paese”. L’iniziativa, promossa dai Comitati Per il Ritiro di ogni autonomia, l’unità della Repubblica, l’uguaglianza dei diritti e dal Tavolo NOAD, è stata un successo. Per cinque anni, dal 2018 quando vennero firmate le pre-Intese con Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, i media non si sono occupati e preoccupati dei pericoli gravissimi cheavrebbe comportato per l’unità e l’indivisibilità della Repubblica. Oggi finalmente ...