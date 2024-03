Consumi tengono nel 2024 ma ancora distanti da pre-Covid

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Il rallentamento dell'inflazione e il taglio del cuneo fiscale sosla tenuta deinel, ma questi restanodai livelli pre-pandemia registrati nel 2019. Secondo le previsioni di Confesercenti, quest'anno la spesa media annuale delle famiglie dovrebbe attestarsi su 34.527 euro, con un aumento di 1.302 euro rispetto al 2023. Un salto che però è 'amplificato' dall'inflazione. In termini reali, cioè depurata dall'inflazione, la spesa media annuale delle famiglie prevista per ilsi riduce a 29.126 euro. Si tratta dunque di un risultato in lieve crescita (+288 euro in termini reali, pari a circa il +1%) sul 2023, ma in forte calo (-1.604 euro pari a -5,2%) rispetto ai livelli di pre-pandemia del 2019. Secondo il dossier Confesercenti-Cer "Commercio e ...