Connie Booth lascia PlayStation e si unisce ad Electronic Arts

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 19 marzo 2024), ex capo della produzione di, ha annunciato di essersi unita addopo averto divisione gaming del colosso giapponese appena qualche mese fa. Come leggiamo su Insider Gaming, la produttrice ha deciso di mettersi alle spalle la sua militanza pressoper ben trentaquattro anni per unirsi presso, portando inoltre con sé il team che l’ha affiancata per svariati anni presso Sony Interactive Entertainment. Leggendo quanto riportato dal portale online di Tom Henderson,ricoprirà il ruolo di General Manager ed Action RPG presso EA, con il compito di plasmare il futuro di una serie di studi del publisher canadese tra i quali ...