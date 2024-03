Congedo di paternità | numeri triplicati | ma ancora disuguaglianze Come richiederlo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 19 marzo 2024) Nell’ambito della cura e della crescita dei figli, la partecipazione attiva di entrambi i genitori è fondamentale per favorire una più equa distribuzione dei compiti familiari e promuovere la condivisione delle responsabilità genitoriali. Nonostante gli sforzi per ridurre ledi genere, in Italia persiste un forte squilibrio tra padri e madri nella cura dei figli. Ildirappresenta un importante strumento per favorire l’equità di genere e il coinvolgimento dei padri nella cura dei neonati, ma permette anche ai papà di godersi appieno la crescita dei propri bambini. Cos’è ildinel dettaglio, chi ne ha diritto edi: i dati raccolti da Save The ...