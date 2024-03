Congedo di paternità | l’Italia a confronto con i Paesi Ue In Spagna è di 16 settimane con stipendio al 100%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Bologna, 19 marzo 2024 – Come ogni anno, la festa del papà si conferma un’occasione per ragionare sul welfare famigliare, spesso offuscato da una percezione ormai oltrepassata dei ruoli di padre e madre. In Italia, mentre per le donne sono previsti 5 mesi di astensione obbligatoria dal lavoro per la nascita del figlio (2 mesi prima del parto e 3 dopo, oppure 1-4 o 0-5), per gli uomini ildiè limitato a 10 giorni, in linea con il minimo stabilito dalla normativa europea. Ma com’è la situazione negli altridell’Ue? Chi segue la normativa europea La maggior parte degli Stati membri si adegua alle regole fissate da Bruxelles, concedendo ai padri tra i 10 giorni e le 2circa di astensione dopo la nascita del figlio. Nello specifico si tratta appunto del, di ...