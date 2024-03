Conflitto russo-ucraino | professor Virgilio Ilari | “Siamo di fronte ad una guerra per procura ‘doppia’ E stiamo già vivendo una Terza Guerra mondiale in senso lato’

(Di martedì 19 marzo 2024) Vladimir Putin è stato rieletto presidente della Federazione Russa. Dopo il susseguirsi di veline fotocopia dei rappresentanti dei Paesi membri della NATO, che hanno tentato di non riconoscere il risultato elettorale ci ha pensato la Casa Bianca a riportare alla realtá l’Occidente. «La realtà è che il presidente Putin è il presidente della Russia, dobbiamo affrontare questa realtà», ha affermato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan in conferenza stampa. La dichiarazione di Sullivan giunge probabilmente non a casa dopo le immagini di una Piazza Rossa dove decine di migliaia di cittadini cittadini russi si sono incontrati per festeggiare la quinta elezione di Putin alla guida della Russia ma anche per ricordare il decimo anniversario dell’annessione della Crimea. SQuelle immagini restituiscono una realtà in parte diversa rispetto a quella di elezioni ...

