Confindustria | la successione a Bonomi tra ricorsi e polemiche

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 marzo 2024 - Laalla guida diassume sempre di più i contorni di una vera guerra senza esclusione di colpi. Mentre i due contendenti rimasti in campo, Edoardo Garrone e Emanuele Orsini, stanno dando la caccia all’ultimo voto in vista del Consiglio generale che dovrà scegliere uno di loro due, l’esclusione di Antonio Gozzi dalla corsa alla presidenza, decisa dai tre saggi sulla scorta di presunte irregolarità formali, ha di fatto creato una profonda lacerazione nell’associazione, con la reazione di molte strutture territoriali e di categoria. Solo che ai vertici attuali di Viale dell’Astronomia le lettere di protesta inviate non sono andate giù. Anzi. E così qualche ora fa è diventata pubblica la reazione dei probiviri dell’associazione che di fatto minacciano addirittura espulsioni dalla confederazione per chi ...