Confagricoltura Campania | La Ue non capisce i nostri problemi Occorre un piano serio di rilancio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 19 marzo 2024) Un documento che descrive lo stato di difficoltà in cui versa il comparto agricolo, le azioni svolte e le possibili soluzioni per apportare quei cambiamenti tanto attesi dagli imprenditori del settore. Lo hanno consegnatoe le sue cinque Unioni provinciali ai rispettivi prefetti, in qualità di rappresentanti degli Uffici territoriali del Governo. Copia del documento è stata consegnata dal presidente di, Fabrizio Marzano, anche al presidente della RegioneVincenzo De Luca e all’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo. Nel documento, già presentato alla Commissione Europea e al ministro Lollobrigida, si riassumono le criticità che interessano i vari comparti dell’agricoltura e si prospettano le soluzioni da adottare secondo ...