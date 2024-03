Condannato a vent' anni il 17enne che sparò a Giogiò

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 19 marzo 2024) AGI - Il Tribunale per i minorenni di Napoli haa 20di reclusione ilL.B. per l'omicidio di Giovanbattista Cutolo, detto, 24enne musicista ucciso in piazza Municipio a Napoli nella notte del 31 agosto 2023. Il giudice hanno cosi' accolto la richiesta del pm della Procura per i minorenni Francesco Regine, comminando il massimo della pena considerato il rito abbreviato. Momenti di tensione all'esterno del Tribunale per i minorenni di Napoli, subito dopo la sentenza di condanna a 20per ilL.B., accusato dell'omicidio di Giovanbattista Cutolo, il 24enne ucciso a Napoli nella notte del 31 agosto scorso. Alcuni parenti del, uscendo dal tribunale, hanno urlato frasi offensive e hanno minacciato gli amici del ragazzo ...