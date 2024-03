Concorsi pubblici, oltre 100mila assunzioni nelle PA dall’Inps alle Entrate: via al turnover - Nel Lazio dovrebbero essere previsti 1.200 posti di lavoro in corsia, mentre in Campania è atteso un concorso unico regionale per fare ... con picchi oltre il 90 per cento nei settori pubblici. Quasi ...quifinanza

Concorsi pubblici, oltre 100mila assunzioni: in arrivo nuovi bandi tra Agenzia delle Entrata e Inps - Dall’Inps all’Agenzia delle Entrate, il 2024 sarà un nuovo anno di Concorsi pubblici per sopperire al fabbisogno di personale. Dopo l’infornata di assunzioni di dipendenti pubblici degli ultimi mesi, ...fanpage

Il nuovo Codice dei Contratti pubblici e le regole sull’avvalimento - Il nuovo Codice dei Contratti pubblici, introdotto dal decreto legislativo n. 36/2023, porta con sé importanti modifiche nel panorama degli appalti pubblici, in particolare per quanto riguarda le ...orizzontescuola