Concorsi 2024 | non ci sarà graduatoria provvisoria di chi ha superato prova scritta E i punteggi non sono “pubblici”

(Di martedì 19 marzo 2024) Concorso scuola: si concludono oggi le prove scritte con l'ultima sessione per la scuola secondaria. In pochi giornistati esaminati 370mila candidati, attraverso unaa risposta multipla con 50 domande legate alle competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, conoscenza della lingua inglese al livello B2 e competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali. Secondo i risultati parziali pubblicati dal Ministero la percentuale dei candidati che hannolaè alta, in generale tra l'80 e 85%. L'articolo .