Con le scarpe “anticaduta” Joe Biden rischia… lo scivolone

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di martedì 19 marzo 2024) Gli americani, si sa, hanno un approccio tutto particolare con la moda. I cappellini da baseball, le camicie a quadri, i jeans, lesportive, i calzini di spugna: sebbene ci siano moltissime sfumature, è innegabile quanto queste siano tutte immagini che fanno parte dell’iconografia del cittadino medio, che abita tipicamente fuori dalle grandi metropoli. Quando però sei Joe, presidente degli Stati Uniti, vieni scrutato nel dettaglio su ogni aspetto della tua vita, look compreso.vs Trump Trump enel 2020Si sono concluse da poco le primarie per nominare i due candidati alle prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti, in programma per il prossimo 5 novembre. Joe, ora in carica, sarà nuovamente il volto dei democratici: la speranza del partito è la rielezione per il ...