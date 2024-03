(Di martedì 19 marzo 2024) Ilda 850è realtà. Arriverà da gennaio 2025 a dicembre 2026. Iper ottenerli animano i sindacati.850– Ilcorrieredellacittà.comIlda 850è in fase di discussione, ma il provvedimento sarà accolto all’interno degli aggiornamenti sul piano fiscale che il Gno sta portando avanti. Questo e una serie di incentivi,l’evoluzione della social card e gli indennizzi per la spesa quotidiana, dovrebbero comporre un mosaico di nuovi parametri per quel che concerne la sussistenza dei soggetti piùa basso reddito. Quelli con uninferiore a 6000. La situazione è chiara da qualche ...

Come ottenere il bonus anziani da 850 euro Requisiti ISEE per gli Over 80 fragili - Il Bonus anziani da 850 euro è realtà. Arriverà da gennaio 2025 a dicembre 2026. I requisiti per ottenerli animano i sindacati.ilcorrieredellacitta

Bonus benzina da 200 euro a marzo: ecco chi lo può ottenere - Un buono da 200 euro da per fronteggiare gli aumenti dei costi del carburante. Come scritto in un precedente articolo de IlGiornale.It, marzo è un mese “ricco” di bonus e, tra questi, potrebbe esserci ...ilgiornale

Bonus moto nuova, boom di offerte ora: ultimi giorni per approfittare dei super sconti - Con la bella stagione la voglia di balzare in sella ad una nuova moto è altissima. Ecco Come ottenere i migliori bonus per risparmiare. Che siate amanti delle moto da cross o da strada vi sono ...motomondiale