Come insaporire i propri piatti? Con le formiche 

(Di martedì 19 marzo 2024) AGI - Quattro specie di formiche commestibili, dal sapore nettamente diverso l'una dall'altra, possono conferire alle pietanze profili aromatici unici. Lo rivela uno studio internazionale presentato all'incontro primaverile dell'American Chemical Society 2024, una riunione ibrida che si tiene virtualmente e di persona, dal 17 al 21 marzo, che prevede quasi 12.000 presentazioni su una serie di argomenti scientifici. Gli insetti sono in genere visitatori sgraditi di un picnic, ma potrebbero essere un'aggiunta gustosa, nutriente e sostenibile in un menu. Mangiare insetti è un'usanza comune in alcune parti del mondo e certe specie sono addirittura considerate prelibatezze. Le formiche ne sono un esempio, talvolta arrostite intere o macinate, sono utilizzate per aggiungere sapore e consistenza ai. "Sono interessato alle formiche perché una volta ho condotto uno ...

