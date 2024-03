Come funzionano le piattaforme di e-learning

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 19 marzo 2024) Abbiamo toccato con mano la cosiddetta “formazione a distanza” nel corso delle fasi più dure e acute della pandemia COVID. ConcettiDAD (Didattica a Distanza) e DID (Didattica Integrata Digitale) hanno riempito le pagine dei giornali. Spesso e volentieri sono stati due fenomeni criticati – anche per le tensioni storiche del momento -, ma si tratta di due esperienze che hanno fatto capire l’importanza (esigenza, in alcuni casi) delledi e-. Su internet, infatti, molte aziende hanno proseguito nel percorso dell’integrazione tra la presenza fisica e digitale, anche per quel che riguarda la formazione. Stesso discorso vale anche per il percorso studentesco di molti giovani. LEGGI ANCHE > L’educazione digitale passa da un e-book: “Fake news” da una collaborazione con Virgilio Scuola Di fatto, dunque, ...