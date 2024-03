Come è morto Koltsov | fidanzato della Sabalenka | la terrificante nota della polizia di Miami

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Dramma e mistero. Si parlamorte di Konstantin, 42enne edi Aryna, tennista bielorussa numero due al mondo.e, secondo la, si è trattato di suicidio: si sarebbe lanciato nel vuoto senza alcuna costrizione né aggressione. Ad ora, non ci sarebbe altra ipotesi rispetto al suicidio che sarebbe avvenuto lanciandosi dal balcone del resort in cui si trovava per stare al fiancosua compagna. Sull'ipotetico movente, nessuna indiscrezione.da tempo seguein giro per il mondo e per tornei: a gennaio era in Australia per gli Open locali, dove la bielorussa aveva vinto il titolo per la seconda volta, bissando quello ...