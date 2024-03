Come cambia il bonus bollette elettriche da aprile | nuovi importi per famiglie

(Di martedì 19 marzo 2024) Purtroppo per tanteitaliane in difficoltà, ilsta per subire una modifica sostanziale dal prossimo 1. L’importo finora straordinario della misura di incentivo statale è destinata a ritornare ordinaria nel giro di poche settimane. Vediamo esattamente. Proprio il primo giorno del prossimo mese scadrà il già citato contributo straordinario previsto per i clienti domestici che ne avevano beneficiato nell’ultimo trimestre del 2023 e ancora nel primo trimestre 2024. Lo scorso settembre, in effetti, il governo Meloni aveva previsto un esborso più cospicuo per lein maggiori difficoltà. L’importo aggiuntivo è prossimo al termine, cosìdall’inizio di gennaio sono già scattate nuovamente le soglie ...

Milano, 18 marzo 2024 – La trentesima giornata di Serie B è andata in archivio con il posticipo salvezza tra l’Ascoli e il Lecco . Un match caratterizzato dalle polemiche delle due tifo Serie per le ... (sport.quotidiano)

Diminuiscono, senza però registrare numeri ’drammatici’, le attività in centro storico in città. La base di partenza dell’analisi è strettamente oggettiva, perché è rappresentata dai numeri ... (ilrestodelcarlino)

Multa per ogni lavoratore in smart working, ecco cosa cambia da lunedì 1 aprile - Come ricorrere allo smart working dall’1 aprile Dal prossimo mese, quindi, anche per i lavoratori fragili valgono gli stessi obblighi previsti per la generalità dei dipendenti, con un ritorno tout ...money

Italia, Spalletti cambia tutto: nuovo modulo, esordienti, Come giocherà contro Venezuela ed Ecuador - quelle che hanno fatto più discutere sono quelle di Immobile e Scamacca che comunque non è che stiano vivendo un brillante periodo di forma. Da qui a giugno c’è ancora margine per convincere ...sport.virgilio

Imperium. Come Putin in sei anni ha addomesticato tutta la Russia - ci mostrano che il paese è cambiato negli ultimi sei anni, diventando uno dei regimi più autoritari al mondo, comparabile a repubbliche centroasiatiche Come l’Uzbekistan o il Turkmenistan. Una prima ...huffingtonpost