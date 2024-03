Colombe gourmet | quanto costano le versioni proposte da Iginio Massari e Carlo Cracco per Pasqua 2024

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 19 marzo 2024) Social, Conalle porte è ora di scegliere di quale dolce deliziarci o regalare per le festività. Ecco che arrivano ledello chefe del pasticciere: i due giudici di Masterchef offrono una selezione dicon abbinamenti per tutti i gusti, ma forse non per tutte le tasche. Andiamo a scoprirli. Leggi anche: Divorzio ufficiale per la coppia vip dopo 3 anni di matrimonio: spunta l’accordo milionario Leggi anche: Kate Middleton, cresce la preoccupazione per la sua salute dopo la foto “incriminata”: ecco cosa si è scoperto, ledie ...