Colloquio Biden-Netanyahu | “Israele ha diritto di difendersi | ma ora cessate il fuoco”

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 marzo 2024 – “ha ildi perseguire Hamas”. Lo ha ribadito Joedopo untelefonico con il premier israeliano, segno di avvicinamento dopo mesi di gelo. Il presidente Usa ha ribadito “la necessità di unilimmediato come parte di un accordo per la liberazione degli ostaggi, in modo da poter riportare gli ostaggi a casa e aumentare gli aiuti ai civili a Gaza".ha anche chiesto a"di inviare una squadra a Washington per discutere come colpire Hamas senza una grande operazione di terra a Rafah". Il summit è previsto per la settimana prossima: l’assedio di Rafah, paventato da, sarebbe un massacro, visto che 1,5 milioni di persone si ...