Collisione sulla provinciale Quattro ferite

(Di martedì 19 marzo 2024) Le auto sulle quali viaggiavano si sono scontrate ieri poco dopo le 9 lungo la206, che collega Vigevano a Cassolnovo, in prossimità di una rotatoria. Tre donne di 87, 52 e 51 anni e una ragazza 16 anni sono rimastein modo non grave. Per due di esse si è reso necessario il trasporto in ospedale, in un caso al policlinico San Matteo di Pavia e nel secondo al Pronto soccorso del nosocomio cittadino. Entrambe sono state ricoverate in codice giallo. Le cause del sinistro sono attualmente al vaglio degli agenti della polizia locale di Vigevano che sono intervenuti per i rilievi. Proprio per agevolare il loro lavoro e prima ancora per consentire le operazioni di soccorso, il tratto dellainteressato dall’incidente è rimasto chiuso al traffico. Sul posto, con il personale medico del 118, sono intervenute le ...