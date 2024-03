Codice della strada | Salvini | “Abbiamo ascoltato per mesi i familiari delle vittime”

Meno rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia, il Consiglio Ue riforma lo Statuto - 3 sullo statuto della Corte di giustizia adottate oggi trasferiscono la competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale dalla Corte di giustizia al Tribunale nei seguenti settori specifici: il sistema ...ntplusdiritto.ilsole24ore

Reati contro gli animali, associazioni a Montecitorio. Michela Brambilla: “La mia proposta di legge inasprisce le pene” | VIDEO - Riforma il Codice e va, finalmente, a parlare di reati contro gli animali. Reimposta tutto. Chiediamo alla Commissione giustizia della Camera, che in questi giorni voterà gli emendamenti sia positivi ...tag24

Impresentabili e liste pulite a Vibo, controlli preventivi in Prefettura contro i candidati chiacchierati - Movimenti e partiti in campo per le Comunali firmino un patto per la legalità sulla linea del Codice di autoregolamentazione della Commissione antimafia Il dato è ormai tratto. Salvo altri colpi di ...calabria7