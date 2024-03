CM Punk | “Invitato o no | sarò a WrestleMania XL”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 19 marzo 2024) Durante una video vignetta mostrata nell’ultimo episodio di Monday Night RAW, la compagnia ha scelto di mostrare il processo di riabilitazione di CM. Nel mentre l’ex campione del mondo WWE e AEW ha dichiarato che nonostante l’infortunio sarà aindipendentemente dall’essere stato o meno. CMsays he will be at #in Philadelphia –#WWERAW pic.twitter.com/JdH363qw5G— WrestlePurists (@WrestlePurists) March 19, 2024 Che sia un avviso indirizzato a Drew McIntyre?