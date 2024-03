Club di Serie A nel caos | interviene l’antimafia

(Di martedì 19 marzo 2024) Doccia fredda per ildiA: due responsabili della dirigenza sono stati interrogati da una commissione antimafia. L’Inter dopo i due risultati non positivi portati a casa prima in Champions League e poi in campionato adesso deve fare i conti con alcune questioni che riguardano anche il fori campo. Un episodio che ha attirato l’attenzione di molti è accaduto venerdì 15 marzo, che sarà sicuramente una data che in casa Inter non si dimenticherà di certo facilmente. Quattro giorni fa infatti i dirigenti delsono stati convocati nella commissione consigliare antimafia del comune di Milano. Questa è la prima volta che succede alla dirigenza di undiA. Stando a quanto emerge sulle colonne dell’edizione odierna de Il Fatto Quotidiano al centro dei problemi ci sarebbero le ...

2024-03-17 18:20:12 Il web è in trepidazione: La partita Fiorentina-Atalanta di Serie A, in programma questa domenica alle 18, è stata Rinviata . Lo riferisce la Lega Serie A, che non ha ancora ... (justcalcio)

Il Milan vince 1-3 a Verona e consolida il 2° posto in classifica, staccando la Juventus di 3 punti in classifica. Inoltre, grazie alla... (calciomercato)

Salta un’altra panchina in SERIE A. Il club ha deciso di esonerare l’allenatore dopo che non è riuscito ad incidere. Il rush finale di SERIE A ha aperto diverse dinamiche all’interno della massima ... (rompipallone)

Fiorentina General Manager Joe Barone has died - Fiorentina said Tuesday that their General Manager Joe Barone has died after suffering a bad turn on Sunday before the Florence team's scheduled Serie A match against Atalanta ... marked the recent ...ansa

Junior TIM Cup | Keep Racism Out con A.S. Roma e S.S. Lazio - che vedranno i campioni dei Club della Serie A TIM, educatori ed esperti interagire con i giovani partecipanti under 14 del torneo. Continueranno nelle prossime settimane gli appuntamenti del torneo ...calciomagazine

Da Nardella alla Juventus, le reazioni per la morte di Joe Barone - Buon viaggio caro Joe, e un abbraccio forte a tutte le persone che ti hanno voluto bene". Le reazioni dei Club di Serie A Non c'è Club che in questo momento non stia mandando un messaggio di cordoglio ...firenzetoday