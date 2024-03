(Di martedì 19 marzo 2024) Alle prossime elezioni amministrative acome a San Giustino, si profila unaa tre: iluscente Eneainper la seconda legislatura (per la coalizione di centrodestra) se la vedrà con i due candidati di centrosinistra Alessandro Capacci (sostenuto da Pd e altri) e Eleonora Della Rina (Psi e una lista civica). Appare scontata la ricandidatura adiche, dopo il primo mandato, è pronto a raccogliere la fiducia della coalizione di centrodestra anche per la seconda legislatura. Ma se il centrodestra è compatto, sono invece due gli aspiranti sindaci per il centrosinistra. Alessandro Capacci ed Eleonora Della Rina hanno annunciato le loro rispettive candidature ufficialmente, a seguito del mancato accordo dei partiti su un ...

Citerna, corsa a tre per il sindaco. Paladino cerca la riconferma - Alle prossime elezioni amministrative a Citerna come a San Giustino, si profila una corsa a tre: il sindaco uscente Enea Paladino in corsa per la seconda legislatura (per la coalizione di centrodestra ...lanazione