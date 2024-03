Cinghiale sfonda la vetrata dell’ospedale Rizzoli di Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 19 marzo 2024), 19 marzo 2024 - Un grosso, forse spaventato dal passaggio di una macchina, ha centrato in pieno unadel Centro di ricerca Codivilla Putti dell'Istituto, proprio a fianco del Poliambulatorio, in via di Barbiano 1/10, dove ogni giorno vanno migliaia di persone fra pazienti e personale medico. Fortunatamente non è successo nulla di grave a parte unagravemente danneggiata e un bel malditesta per il. "Erano le 8.50 di mattina - racconta il portinaio della struttura - e ho sentito un grosso botto. Preoccupato sono uscito subito fuori e ho visto unche era vicino allae poi barcollando è tornato verso una siepe dove probabilmente era nascosto prima". Forse il passaggio di un'automobile ...