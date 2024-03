Cinema | “Under The Stars” | il film girato in Puglia

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 mar. (askanews) – La regista Michelle Danner, anche autrice e insegnante di recitazione di fama mondiale che ha lavorato con star internazionali del calibro di Penelope Cruz, Chris Rock, Henry Cavill e Gerard Butler, e la produttrice Pia Patatian, Presidente delle vendite mondiali presso Arclights e Ceo di Nuras, entrambe americane, hanno scelto lacome splendida cornice del loro nuovoThe: proprio qui sono iniziate, da ormai qualche settimana, le fasi di preparazione della produzione della pellicola. Zone ricche di fascino, incontro di tradizioni centenarie e luoghi pittoreschi, in cui il protagonista Ian si avventura insieme all’amata zia, alla ricerca dell’ispirazione per poter ultimare il suo romanzo. La sceneggiatrice è Victoria ...

