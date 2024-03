Cina | rafforza meccanismo finanziamento “lista bianca” per stabilizzare mercato immobiliare

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 19 marzo 2024) Pechino, 19 mar – (Xinhua) – Lasta portando avanti il suodidella “” per i progetti immobiliari, nel tentativo diil. Nell’ambito di tale, inaugurato a fine gennaio, le autorita’ locali stanno raccomandando alle istituzioni finanziarie i progetti immobiliari idonei al sostegno finanziario. Inoltre, si coordinano con le istituzioni finanziarie per soddisfare i requisiti di questi progetti. Ilfa parte degli sforzi dellaperil settore appesantito dai problemi del debito e per aumentare la fiducia in un’industria che rappresenta quasi il 6% del PIL del Paese, secondo l’Ufficio nazionale di ...