Cina | premier sottolinea sforzi per stabilizzare offerta di cereali

(Di martedì 19 marzo 2024) Pechino, 19 mar – (Xinhua) – Il primo ministro cinese Li Qiang ha esortato a compiere tutti glipossibili per garantire una fornitura stabile die prodotti agricoli vitali. Li, anche membro del Comitato permanente dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha formulato queste osservazioni dando istruzioni sulla produzione agricola primaverile e suglidi prevenzione, riduzione e soccorso in caso di disastri. I governi locali dovrebbero prepararsi al meglio per l’aratura primaverile e fornire un maggiore sostegno politico e una guida tecnica per la produzione agricola, ha affermato Li. Il funzionario ha inoltreto la necessita’ di garantire un’adeguata fornitura di materiali agricoli. Li ha osservato che questimirano ad ...